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FILA 2018: Glimpses from the Forbes India Leadership Awards night

The best of the business world came together at The Trident, Nariman Point, in Mumbai on November 22 to celebrate excellence in business, innovation and transformational leadership
Curated by: Forbes India Photo Team
Published: Nov 23, 2018
FILA 2018: Glimpses from the Forbes India Leadership Awards night
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Standing- (L-R) Dr. Hans-Christian Baertels, Acting President & CFO, BMW India; Priyanka Kaul, President – Marketing and Special Projects; Brian Carvalho, Editor, Forbes India; Ashu Suyash, MD & CEO, CRISIL

(L-R) Saurabh Kumar, MD, Energy Efficiency Services Limited; Sanjiv Mehta, Chairman & MD, Hindustan Unilever Limited; Kareena Kapoor Khan, Actor; Adar Cyrus Poonawalla, CEO, Serum Institute of India; Vivek Chaand Sehgal, Chairman, Motherson Sumi Systems; Gayathri Vasudevan, Co-founder & CEO, LabourNet; Sanjay Nayar, CEO, KKR India; R Narayan, Founder and CEO, Power2SME; Harsh Mariwala, Chairman, Marico Group; Dr. Ashutosh Raghuvanshi, Vice Chairman, MD & Group CEO, Narayana Health

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