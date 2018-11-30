FILA 2018: Glimpses from the Forbes India Leadership Awards night

Standing- (L-R) Dr. Hans-Christian Baertels, Acting President & CFO, BMW India; Priyanka Kaul, President – Marketing and Special Projects; Brian Carvalho, Editor, Forbes India; Ashu Suyash, MD & CEO, CRISIL
(L-R) Saurabh Kumar, MD, Energy Efficiency Services Limited; Sanjiv Mehta, Chairman & MD, Hindustan Unilever Limited; Kareena Kapoor Khan, Actor; Adar Cyrus Poonawalla, CEO, Serum Institute of India; Vivek Chaand Sehgal, Chairman, Motherson Sumi Systems; Gayathri Vasudevan, Co-founder & CEO, LabourNet; Sanjay Nayar, CEO, KKR India; R Narayan, Founder and CEO, Power2SME; Harsh Mariwala, Chairman, Marico Group; Dr. Ashutosh Raghuvanshi, Vice Chairman, MD & Group CEO, Narayana Health