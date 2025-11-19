Advertisement
Photo of the day: Jaishankar meets Putin in Moscow
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar during a meeting at the Kremlin in Moscow on November 18, 2025.
By Forbes India
Last Updated: Nov 19, 2025, 15:59 IST1 min
Image: Ramil Sitdikov / POOL / AFP
First Published: Nov 19, 2025, 16:02
