Advertisement

Photo of the day: Jaishankar meets Putin in Moscow

Russian President Vladimir Putin shakes hands with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar during a meeting at the Kremlin in Moscow on November 18, 2025.

By Forbes India
Last Updated: Nov 19, 2025, 15:59 IST1 min
Prefer us on Google
New
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar during a meeting at the Kremlin in Moscow on November 18, 2025.
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar during a meeting at the Kremlin in Moscow on November 18, 2025.
Image: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

First Published: Nov 19, 2025, 16:02

Subscribe Now
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Latest News