Photo of the day: PM Modi greets Ethiopian parliament members
India's Prime Minister Narendra Modi greets Ethiopia's parliament members after addressing them at the Parliament Building during his visit to Addis Ababa, Ethiopia, December 17, 2025.
By Forbes India
Last Updated: Dec 17, 2025, 16:50 IST
First Published: Dec 17, 2025, 17:01
