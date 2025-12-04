Advertisement
Photo of the day: Passengers stuck at Delhi airport due to delayed fli
Passengers crowd outside a boarding gate as they wait to board a delayed IndiGo flight at Indira Gandhi International airport in New Delhi, India, December 3, 2025.
By Forbes India
Last Updated: Dec 04, 2025, 17:13 IST1 min
Image: Reuters/Anushree Fadnavis
