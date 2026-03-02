Advertisement
Photo of the day: Missile trails over Jerusalem amidst Israel-Iran tensions

Rocket trails from an interception by Israel's Iron Dome missile defence system are pictured over Jerusalem on March 1, 2026.

By Forbes India
Last Updated: Mar 02, 2026, 15:38 IST1 min
Rocket trails from an interception by Israel's Iron Dome missile defence system are pictured over Jerusalem on March 1, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. Photo by Hazem Bader / AFP
Rocket trails from an interception by Israel's Iron Dome missile defence system are pictured over Jerusalem on March 1, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. Photo by Hazem Bader / AFP

First Published: Mar 02, 2026, 15:47

