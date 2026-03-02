Advertisement
Photo of the day: Missile trails over Jerusalem amidst Israel-Iran tensions
Rocket trails from an interception by Israel's Iron Dome missile defence system are pictured over Jerusalem on March 1, 2026.
Prefer us on Google
By Forbes India
Last Updated: Mar 02, 2026, 15:38 IST1 min
First Published: Mar 02, 2026, 15:47Subscribe Now
- Home /
- Special-report /
- Photo-of-the-day /
- Photo-of-the-day-missile-trails-over-jerusalem-amidst-israel-iran-tensions
More from : Photo of the Day
Latest News
Advertisement
Advertisement
Advertisement