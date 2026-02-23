Advertisement
Graphic of the day: US-India Trade Gap hits 37-year high
The US goods trade deficit with India hit a 37-year high. of $58.2 billion in 2025 even as Trump-era tariffs remained in effect.
By Samreen Wani
Last Updated: Feb 23, 2026, 15:07 IST
First Published: Feb 23, 2026, 15:56
