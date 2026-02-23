Advertisement
Advertisement

Graphic of the day: US-India Trade Gap hits 37-year high

The US goods trade deficit with India hit a 37-year high. of $58.2 billion in 2025 even as Trump-era tariffs remained in effect.

By Samreen Wani
Last Updated: Feb 23, 2026, 15:07 IST1 min
Prefer us on Google
New
Trump’s tariffs were designed to slash trade deficits, yet new government data reveals the gap with India hit a record high of $58.2 billion last year. This is compounded by a landmark Supreme Court defeat that effectively 'pulled the plug' on the legal basis for those duties. The White House now faces a double-edged crisis: a trade deficit that protectionism couldn't dent and a looming $200 billion refund bill for tariffs the Court has now deemed illegal.
Trump’s tariffs were designed to slash trade deficits, yet new government data reveals the gap with India hit a record high of $58.2 billion last year. This is compounded by a landmark Supreme Court defeat that effectively 'pulled the plug' on the legal basis for those duties. The White House now faces a double-edged crisis: a trade deficit that protectionism couldn't dent and a looming $200 billion refund bill for tariffs the Court has now deemed illegal.

First Published: Feb 23, 2026, 15:56

Subscribe Now

More from : Photo of the Day

Graphic of the day: Cash payouts strain bills
BySamreen Wani
Graphic of the day: Cities drive jobs worry
BySamreen Wani
photo
Ahead of AI Summit, India's AI story in numbers
BySamreen Wani

Latest News

Filmmaker Zenofar Fathima on the global expansion of The Reels Files
ByBrand Connect
Are rules wrecking your organization?
ByDarden School of Business
Graphic of the day: Cash payouts strain bills
BySamreen Wani
AI is already far more energy efficient than humans at inference: Sam Altman
ByNaini Thaker
The efficacy gap: How Boldpurity’s founder is rewriting the rules of luxury skin
ByBrand Connect
Jeremy Tang built Area Ten and CMAX to deliver search growth in just six weeks
ByBrand Connect
India-US sign Pax Silica declaration
ByVasudha Mukherjee
JioHotstar ties up with OpenAI to introduce conversational discovery
BySamidha Jain
The eloquence of ‘no comment’
BySuveen Sinha
Advertisement
Advertisement
Advertisement