Brilliant but bottlenecked: The hard data behind India’s AI ambitions
Beyond the optimism of the India AI Impact Summit, numbers present a more nuanced picture
By Samreen Wani
Mar 06, 2026, 10:32 IST1 min
1/8
2/8
Advertisement
Advertisement
3/8
4/8
Advertisement
Advertisement
5/8
6/8
Advertisement
Advertisement
7/8
8/8
Advertisement
Advertisement
Photogallery
17 photosIndia AI Summit 2026: Who said what
- Home /
- Photogallery /
- Upfront /
- News-by-numbers /
- Brilliant-but-bottlenecked-the-hard-data-behind-indias-ai-ambitions
Latest News
Advertisement
Advertisement