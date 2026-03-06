Advertisement

Brilliant but bottlenecked: The hard data behind India’s AI ambitions

Beyond the optimism of the India AI Impact Summit, numbers present a more nuanced picture

By Samreen Wani
Mar 06, 2026, 10:32 IST1 min
1/8
India leads in AI skills: India has the talent to compete in AI, but faces challenges when it comes to the infrastructure to match it. Stanford AI Index data reveals India has seized the global lead in human capital, boasting a relative AI skill penetration higher than that of the US.
2/8
...but low score: Despite the talent wealth, India's AI vibrancy score for infrastructure is dwarfed by the US and China.
3/8
..and fewer DCs: India has only 152 data centres compared to over 5,000 in the US.
4/8
Supercomputers fewer still: With only six entries in the global top 500, India's supercomputing power significantly lags behind its international peers.
5/8
R&D score also low: India’s AI R&D score also lags behind US and China.
6/8
More AI models needed: The country had produced just one notable AI model in 2024.
7/8
Capacity check: India’s compute capacity is also a fraction of that of the leaders.
8/8
Indian companies crack tech circle: But the corporate sector is already building technical moats: TCS and Wipro now outrank Google and Microsoft in advanced computing patent receipts, a signal that Indian enterprises have the capacity to compete at the frontier.
On Everyone’s Radar

