This week in aviation: Airline losses, crew rest, Rafale deal
From airline finances and workforce disclosures in Parliament to safety clarifications, infrastructure spending and expansion signals, here are the key developments in aviation this week
Feb 13, 2026, 17:07 IST3 min
1/9
2/9
Advertisement
Advertisement
3/9
4/9
Advertisement
Advertisement
5/9
6/9
Advertisement
Advertisement
7/9
8/9
Advertisement
Advertisement
9/9
Photogallery
- Home /
- Photogallery /
- News /
- This-week-in-aviation-airline-losses-crew-rest-rafale-deal
Latest News
Advertisement
Advertisement