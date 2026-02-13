Advertisement

This week in aviation: Airline losses, crew rest, Rafale deal

From airline finances and workforce disclosures in Parliament to safety clarifications, infrastructure spending and expansion signals, here are the key developments in aviation this week

By Vasudha Mukherjee
Feb 13, 2026, 17:07 IST3 min
Airlines remain in the red for FY25 | India’s airlines posted a combined net loss of Rs 5,289.73 crore in financial year 2024-25 (FY25), the civil aviation ministry told Parliament in written responses on Monday. Carriers have reported losses for three straight years, including Rs 924.39 crore in FY24 and Rs 18,606.78 crore in FY23, even after accounting for extraordinary items. Photo by Money Sharma / AFP
Passenger demand continues to grow | Demand continued to grow, with domestic airlines carrying about 1,235 million passengers between January and September 2025, up 4.26 per cent year-on-year, the ministry told Parliament. A Knight Frank report released in September projected passenger volumes could grow from about 412 million in FY25 to roughly 600 million by FY30.Photo by Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images
Airlines push back against cabin crew rest norms | A letter sent by the Federation of Indian Airlines, which represents IndiGo, Air India and SpiceJet, urged the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India’s aviation safety regulator, to reconsider draft fatigue-management rules for cabin crew, PTI reported on Wednesday. The industry body said the proposed norms appeared more "restrictive" than global standards and recommended that regulators focus on flight duty periods and rest quality rather than cumulative caps.Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images
Govt earmarks Rs 3,490 crore for ATC systems | Responding to questions in Parliament on Thursday, the civil aviation ministry said the Airports Authority of India has earmarked about Rs 3,490 crore between 2026 and 2028 to upgrade communication, navigation, surveillance and air traffic management systems. Around Rs 1,532 crore will fund the automation of air traffic management systems. Photo by Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images
Wreckage showing the tail section of the Air India Boeing 787-8 is pictured in a residential area near the airport in Ahmedabad on June 14, 2025, after the aircraft operating as flight 171 crashed shortly after taking off on June 12. Investigators recovered a black box recorder on June 13 from the crash site of a London-bound passenger jet that ploughed into a residential area of India's Ahmedabad city, killing at least 265 people on board and on the ground. Photo by Punit Paranjpe/ AFP
ATC staff shortages | In another written reply on Thursday, the government said 1,279 air traffic controller posts remain vacant out of 5,537 sanctioned positions. Minister of State for Civil Aviation Murlidhar Mohol said authorities trained 4,320 personnel this financial year and continue deployments under DGCA norms and traffic requirements, while maintaining safety standards. Photo by Idrees Mohammed / AFP
25,000 active pilots in India | The government also told Lok Sabha on February 12 that India has 25,001 active pilots holding licences issued by the DGCA. These include more than 10,000 airline transport pilots and over 12,000 commercial pilots for aeroplanes, alongside smaller numbers licensed for helicopters and private flying. Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images
Mother of all defence deals | The Defence Acquisition Council cleared proposals worth about Rs 3.6 lakh crore on Thursday, including the procurement of 114 Rafale fighter jets, a move dubbed as the “mother of all defence deals”. The council placed the Rafale purchase at the centre of a broader military modernisation package that also covers missiles and surveillance platforms. Authorities expect domestic manufacturing to produce most of the aircraft as part of localisation efforts. Photo by Jewel Samad / AFP
India targets 50 new airports in the next 5 years | India aims to add 50 airports over the next five years, said Civil Aviation Minister K Rammohan Naidu on Friday while speaking at the National Urban and Real Estate Development Conclave organised by Naredco. India currently has about 165 operational airports, and authorities are building a new airport or terminal roughly every 33 days, the minister said. He added that improved connectivity would support urban development.Photo by Idrees Mohammed / AFP

