In Photos: The Iran-Israel-US war’s defining moments so far
At least 1,230 dead in Iran, 11 in Israel, 6 US soldiers killed, and 9 dead across Gulf states, with hundreds more wounded in the first week of the war in West Asia
By Samreen Wani
Mar 06, 2026, 12:58 IST3 min
1/12
2/12
Advertisement
Advertisement
3/12
Photo by Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/Handout via REUTERS
4/12
Advertisement
Advertisement
5/12
6/12
Advertisement
Advertisement
7/12
8/12
Advertisement
Advertisement
9/12
10/12
Advertisement
Advertisement
Photogallery
17 photosIndia AI Summit 2026: Who said what
- Home /
- Photogallery /
- News /
- In-photos-the-iran-israel-us-wars-defining-moments-so-far
Latest News
Advertisement
Advertisement