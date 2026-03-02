War, sanctions, blocked straits: The toll on India-Iran ties
As conflict engulfs West Asia, we explain what an Iranian Hormuz blockade means for global crude markets and India-Iran ties
By Samreen Wani
Mar 02, 2026, 12:35 IST1 min
1/7
2/7
Advertisement
Advertisement
3/7
4/7
Advertisement
Advertisement
5/7
6/7
Advertisement
Advertisement
7/7
Photogallery
17 photosIndia AI Summit 2026: Who said what
- Home /
- Photogallery /
- News /
- War-sanctions-blocked-straits-the-toll-on-india-iran-ties
Latest News
Advertisement
Advertisement