India's new CPI inflation series: Everything you need to know about the update

Silver jewellery up 160 percent while food stays moderate at 2.1 percent; southern states lead; urban-rural inflation gap nearly closes

By Samreen Wani
Feb 13, 2026, 13:27 IST1 min
1/10
Adjusted for the new 2024 series, headline inflation climbed to 2.75 percent in January 2026, marking a sharp recovery from the zero-inflation floor hit in October 2025.
2/10
Food's weight fell 6.7 percentage points from 2012 to 2024, while transport rose 2.4 points, reflecting India's evolving consumption patterns and growth.
3/10
The inflation difference between rural and urban areas, which peaked at 1.3 percentage points in November, nearly disappeared by January 2026 under the new CPI series.
4/10
Alcoholic beverages recorded 3.8 percent inflation in January, outpacing food at 2.1 percent, while footwear prices remained nearly flat at 0.2 percent.
5/10
Housing maintenance costs rose 3.2 percent, but household appliances and gardening tools saw deflation, with tools declining 1.2 percent year-on-year.
6/10
Vehicle purchases showed 4.5 percent deflation in January, while garden and pet products surged 8.5 percent and transport services rose 7.5 percent year-on-year.
7/10
Secondary education costs rose fastest at 4.1 percent, exceeding higher education's 3.6 percent and primary education's 3.5 percent in January 2026.
8/10
Other personal effects, driven by jewellery prices, soared 59.2 percent year-on-year, while personal care services rose a modest 3 percent in January.
9/10
Garlic led deflation at minus 53 percent while silver jewellery surged 160 percent, showing extreme divergence in January's commodity price movements.
10/10
Telangana recorded India's highest inflation at 4.92 percent followed by Kerala at 3.7 percent, with southern states dominating the list of regions exceeding the 2.75 percent national average.
On Everyone’s Radar

