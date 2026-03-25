Forbes India Leadership Awards 2026: Meet the winners

India Inc's top leaders took home the coveted awards, celebrating the best in business. Read on to see who won

By Forbes India
Mar 25, 2026, 18:17 IST2 min
Company of the Year: Bharti Airtel Shoumen Ray, Group CFO, Bharti Airtel (Centre), accepts the award on behalf of the Airtel team, presented by Kunal Shroff, Managing Director, ChrysCapital (left) and Satish Pai, MD, Hindalco Industries
Regional Goliath: Balaji Wafers Chandubhai Virani, founder and managing director, Balaji Wafers, accepts the award on behalf of the company. Ritu Arora, country head, Allianz Services India and Rajiv Memani, chairman and CEO, EY India, presented the award
Promising Startup: Emergent Mukund Jha, founder and CEO of Emergent, accepts the award, presented by Namita Thapar, Executive Director, Emcure Pharmaceuticals, and Amish Mehta, MD and CEO, Crisil
Icon of Excellence: Abhishek Bachchan The actor, entrepreneur and investor receives his award from Anish Shah, group CEO and MD, Mahindra Group (centre), and Amit Chandra, chairperson, Bain Capital India
Icon of Excellence: Rani Mukerji The actor receives the award from Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, and  (right) KVS Manian, MD and CEO, Federal Bank
Grassroots Philanthropist: Ajit Isaac, founder trustee, Ajit Isaac Foundation; Sarah Isaac, trustee, Ajit Isaac Foundation. The duo received the award presented by Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, and (right) KVS Manian, MD and CEO, Federal Bank
Grassroots Philanthropist: Kris Gopalakrishnan, co-founder, Infosys, and Chairman, Axilor Ventures
Mr Gopalakrishnan receives the award, presented by Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, and KVS Manian, MD and CEO, Federal Bank
Turnaround Star: Force Motors Prasan Firodia, managing director, Force Motors, receives the award, presented by Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, and KVS Manian, MD and CEO, Federal Bank
GenNext Entrepreneur: Abhimanyu Munjal, MD, Hero Fincorp Mr Munjal receives the award from Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, and KVS Manian, MD and CEO, Federal Bank
Startup of the Year: Groww Harsh Jain, co-founder and COO, Groww, receives the award, presented by Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra
Photogallery

9 photos
Iran conflict escalates: Energy targets hit, US denies involvement
ByVasudha Mukherjee
8 photos
This week in Aviation: Fare hike, CEO exit, Iran war market jitters
ByVasudha Mukherjee
6 photos
Inflation's quiet comeback: How retail prices increased in February
BySamreen Wani
7 photos
In numbers: Strait of Fire—Hormuz war pushes crude prices past $100
BySamreen Wani
12 photos
In Photos: The Iran-Israel-US war’s defining moments so far
BySamreen Wani
14 photos
The American will to bring global leaders to trial
ByMadhu Kapparath

The new nuclear age
ByChris Helman,Phoebe Liu
How do we excuse our bad behaviour?
ByINSEAD
Can Mahindra do an SUV in EVs?
ByHimani Kothari
Hiring through a hackathon
BySamidha Jain
IndiGo appoints Aloke Singh as chief strategy officer after CEO exit
ByVasudha Mukherjee
From Verbal to legal: How Bollywood contracts have evolved
ByKunal Purandare,Siddhant Konduskar
Creativity must move from the margins to the mainstream of learning: Luxor MD
ByVasudha Mukherjee
Investor panic deepens stocks crash, bear markets loom
ByNasrin Sultana
The human cost of coding will come down to zero: Hexaware CEO
ByPayal Ganguly
