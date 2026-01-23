Advertisement

Australian Open: Who’s serving it up in style (and who’s not)

From Naomi Osaka to Sincaraz, the hits and misses of the year’s first Grand Slam

By Amit Verma , Kathakali Chanda
Jan 23, 2026, 18:48 IST2 min
1/10
Naomi Osaka: The four-time Grand Slam champion made a jaw-dropping entrance to the Rod Laver Arena for her first round match with a jellyfish-inspired outfit that came with a veil, a wide-brimmed hat and a parasol over an ocean blue tie-dye tracksuit. She pared down her outfit for the second-round match, where an awkward and angry handshake made the headlines. Photo by REUTERS/Jaimi Joy
2/10
Aryna Sabalenka: Probably Nike’s best this AO. The World No. 1’s custom-made dress, patchworked with pink, peach and black waves, is an homage to Serena Williams (remember her 2021 catsuit?) and Maria Sharapova, two legends of the game, along with Australia’s surf culture. Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images
3/10
Mattia Bellucci: The Italian may have bowed out in the first round to Casper Ruud, but his outfit still made its mark. Clad in muted blue silhouettes by CP Company, Bellucci delivered a look that felt restrained—an anti-thesis to a tournament standing out with its fluorescent hues. Photo by Martin Keep / AFP
4/10
Jasmine Paolini: You can miss the line, but you can’t miss Jasmine Paolini. The Italian—who was knocked out in the third round of the singles and is set to play her opening doubles match—embraced the fluorescent theme in her bold green top and shorts by Asics. Photo by Izhar Khan / AFP
5/10
Venus Williams: The oldest player to feature in AO singles at 45, Williams kept it simple and classy in her dark blue monochrome Lacoste kit. Photo by Martin Keep / AFP
6/10
Stan Wawrinka: In his farewell season, the Swiss has imprinted a career highlight on his Yonex kit, with a chequered red-and-white detail on the top of his blue-to-white gradient shirt. The pattern is a nod to the shorts that he had worn during his French Open victory a decade ago. Photo by Shi Tang/Getty Images
7/10
Sloane Stephens: The former Grand Slam champion is on a comeback trail, and her lacy yellow ensemble mirrors the optimism. Made in her living room and requiring four fittings, it's put together by the Free People Movement, “the cool kids in town”, as she told Tennis.com. Photo by Andy Cheung/Getty Images
8/10
Frances Tiafoe: The American sports a batik-style white, blue and green shirt designed by Canadian brand Lululemon, which he onboarded last year. The kit is an ode to Sierra Leone—the three colours are from its flag—an African country from where his parents emigrated to the US. Photo by Darrian Traynor/Getty Images
9/10
Lorenzo Musetti: Asics scores with Lorenzo Musetti in both tennis and fashion—the World No. 5 Italian’s game is on the ascent and his blue-and-petrol kit eye-catching. Photo by Fred Lee/Getty Images
10/10
Jannik Sinner + Carlos Alcaraz: One of them could walk away with the Slam, one might also scoop up the fashion Razzies. If Alcaraz’s green sleeveless wear wasn’t up to scratch, wait till you see Sinner in mustard yellow. Nope, Nike, we'll call this a double fault. Jannik SinnerPhoto by Clive Brunskill/Getty Images; Carlos Alcaraz Photo by Darrian Traynor/Getty Images
