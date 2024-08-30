Lifetime free credit cards in India: From IDFC First to ICICI and Axis bank

Looking for a credit card with no annual fees? Here are the best no-annual-fee cards of 2024, including their features, rewards, and exclusive benefits
|Cards
|Provider
|IDFC FIRST Bank Credit Cards: Millennia, Classic, Select, Wealth and Wow
|IDFC First Bank Limited
|ICICI Platinum Chip Credit Card
|ICICI Bank
|Amazon Pay ICICI Bank Credit Card
|ICICI Bank
|AU Bank LIT Credit Card
|AU Small Finance Bank
|Fibe Axis Bank credit card
|Axis Bank
|HSBC Visa Platinum Credit Card
|HSBC India
|Metro Kotak Credit Card
|Kotak Mahindra Bank
|YES Prosperity Purchase Credit Card
|YES Bank Ltd
|Canara Bank Classic Visa Individual Credit Card
|Canara Bank
|RBL Bank BankBazaar SaveMax Credit Card
|RBL Bank